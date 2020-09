Wegen Fahrstuhl-Foto : Ermittlungsverfahren gegen Spahn und Bouffier eingestellt

Gießen Bei einem Termin in einer Uniklink standen sie trotz Corona-Pandemie dich im Aufzug: Nun hat der Landkreis Gießen die Verfahren unter anderem gegen Bundesgesundheitsminister Spahn und den hessischen Ministerpräsidenten Bouffier eingestellt.

Anlass für die Ermittlungsverfahren war ein Foto, das Jens Spahn, Volker Bouffier, Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und weitere Politiker gemeinsam in einem Fahrstuhl zeigte und das in den sozialen Medien für Wirbel sorgte. Der Landkreis als zuständige Ordnungsbehörde habe in den vergangenen Wochen insgesamt neun Personen angehört, darunter Spahn, Braun, Bouffier, Staatsminister Kai Klose (Grüne) sowie Beschäftigte des Universitätsklinikums, hieß es weiter.