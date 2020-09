In „absehbarer“ Zukunft : Spahn sieht Möglichkeit für Corona-Heimtests

In „absehbarer“ Zukunft

Berlin In der Corona-Pandemie könnten künftig auch Heimtests zum Einsatz kommen. Gesundheitsminister Spahn ist zuversichtlich, dass zudem mit Schnelltests „zusätzlich in großer Millionenzahl pro Monat“ Tests gemacht werden könnten.

Man werde in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Ergänzungen der Testmöglichkeiten sehen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin bei einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit den Gesundheitsministern der Länder. „Es wird - ich kann Ihnen nicht genau sagen wann, aber absehbar, weil die Unternehmen daran arbeiten - auch den Heimtest geben können.“