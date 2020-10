Schutz vor Corona : Spahn erwartet zentrale Impfungen in Messehallen

Berlin Impfstoffe gegen Corona rücken näher. Wer den Schutz durch den Pieks zuerst bekommt, sollen dann Experten entscheiden. Um sich impfen zu lassen, dürfte ein Gang zum Hausarzt nicht ausreichen.

Beschäftigte des Gesundheitswesens, Ältere und Kranke könnten ab dem Winter in Deutschland als Erste zentral in Messehallen gegen eine Corona-Infektion geimpft werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Montag in Berlin, er glaube, dass am Anfang in Impfzentren gestartet werden müsse. „Das sind aus meiner Sicht eher keine Turnhallen, sondern eher Messehallen“, sagte Spahn. „Da sind wir jetzt in der Diskussion auch mit den Ländern.“