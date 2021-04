Trotz Aufhebung der Priorisierung : Spahn dämpft Erwartungen an Impfangebot für alle im Juni

Spahn dämpft Erwartungen an Impfangebot für alle im Juni

Berlin Am Donnerstag hatte der Gesundheitsminister angekündigt, dass im Juni voraussichtlich die Priorisierungen aufgehoben werden können. Jetzt stellt er klar, dass sich der Impf-Prozess trotzdem bis in den Sommer ziehen könnte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Erwartungen gedämpft, dass bereits im Juni jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann. Die voraussichtliche Aufhebung der Priorisierung im Juni "heißt nicht, dass wir innerhalb von einer Woche gleich jedem einen Termin machen" und im Juni schon alle impfen können, sagte Spahn am Freitag in Berlin. "Das wird bis in den Sommer hinein gehen müssen."