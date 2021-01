Allergiker in Sorge : Bei welchen Menschen die Corona-Impfung zur allergischen Reaktion führen kann

Die Impfung bereitet vielen Allergikern in Deutschland Sorge. (Symbolbild) Foto: dpa/Gao Jing

Düsseldorf Die Meldungen über allergische Schockreaktionen nach der Impfung mit RNA-Impfstoff kamen zunächst aus dem Ausland. Nun gibt es auch hierzulande erste Meldungen. Doch raten Experten auch Allergikern zur Impfung. Wer sich nicht bedenkenlos impfen lassen kann.

Die erste Nachricht über allergische Schockreaktionen nach der Impfung durch den Biontech-Impfstoff kam Ende vergangenen Jahres zunächst aus Großbritannien, dann auch aus den USA und Kanada. Dort riet man den Menschen mit einer Nahrungsmittel- oder Medikamentenallergie zunächst, sich nicht impfen zu lassen. Nun sind auch in Deutschland sechs Verdachtsfälle allergischer Schockreaktionen gemeldet worden, wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut) auf Basis der Meldungen bis einschließlich zum 13. Januar bekanntgibt.

Weltweit sorgen sich die Experten, dass solche Berichte über allergische Reaktionen manchen davon abhalten könnte, sich impfen zu lassen. Denn rund 24 Millionen Menschen in Deutschland sind Allergiker. Viele von ihnen tragen sich mit der Sorge, sich mit einer Impfung mehr zu schaden als zu nutzen. Auch Ludger Klimek, Präsident des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen, erlebt das so. „Für viele unserer Allergie-Patienten ist das der Hauptgrund, sich nicht impfen zu lassen“, sagt er.

info Auf Zwischenfälle vorbereitet sein Notfallsets Um darüber hinaus die Sicherheit für Allergiker zu erhöhen, fordert der Ärzteverband Deutscher Allergologen zudem, sämtliche Impfzentren fest mit Notfallsets zur Behandlung solch unerwartet auftretender Fälle auszustatten. In vielen Zentren ist man auf solche Fälle aber bereits vorbereitet. Externe Impfung Auch Ärzte, die zu Hause, in Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen impfen, sollten diese Ausstattung dabei haben.

Das Problem: Trotz klinischer Studien lassen sich solche Reaktionen nicht vor der Einführung einer Impfung vorhersagen. Der Grund: Sie treten zu selten auf und werden bei einer Zahl von 40.000 Studienteilnehmern nicht als Signal sichtbar, sagt Brigitte Kellermann-Stanislawski, Abteilungsleiterin für die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten am Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Statistisch betrachtet komme es hierzulande bei einer Million Impfungen in 9,8 Fällen zu einem solchen Vorfall. In den klinischen Studien vor der Zulassung der Impfstoffe zeigten sich das bei rund 40.000 Teilnehmern nicht abbilden.

Die Impfexperten sprechen sich auch bei Allergikern für den Impfschutz aus, da die allergische Schockreaktion als Nebenwirkung derart selten auftritt, dass sie in keinem Verhältnis zu den Risiken, an Covid-19 zu erkranken, oder sogar einen schweren Verlauf zu haben stehe. Wie das PEI und die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sieht auch Klimek keine grundsätzliche Kontraindikation für Allergiker: „Der Großteil der Bevölkerung wie auch der größte Teil der Allergiker wird sich problemfrei impfen lassen können.“ Der als erstes zugelassene BioNTech-Impfstoff beinhalte nicht einmal Konservierungsmittel, vor denen auch viele Menschen Angst hätten.

Dennoch sei es laut Keller-Stanislawski wichtig, Phänomene wie mögliche anaphylaktische Reaktionen weiterhin zu untersuchen. Das PEI hält darum einen ausführlichen Fragebogen vor, den jeder Meldende allergischer Schockreaktionen zugeschickt bekommt.

Ein anaphylaktischer Schock kann sich in milder Ausprägung mit Hautreaktionen, Juckreiz, Übelkeit und Erbrechen zeigen. Im schlimmsten Fall jedoch ist er lebensbedrohlich: Atemnot, Herzrasen, Kreislaufzusammenbruch und Bewusstlosigkeit sind typische schwere Symptome.

Solche traten auch bei einem der in Deutschland gemeldeten Betroffenen auf. Wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) mitteilt, handelt es sich um einen 60-Jährigen mit verschiedenen schweren Vorerkrankungen wie einer Herzmuskelschädigung und einer fortgeschrittenen Lungenerkrankung. Der Mann musste nach dem anaphylaktischen Schock intensivmedizinisch betreut werden. Neben diesem Schwerstfall erfasste das PEI vier mittelschwere und einen leichten Fall.

Ähnliches beobachteten Impfstoffexperten auch nach dem Auftreten erster allergischer Schocks nach der Corona-Impfung in den USA. „Dabei haben die Menschen ein höheres Risiko sich bei der Fahrt zur Impfung in die Klinik zu verletzen, als durch die Impfung selbst“, sagt Paul A. Offit, Mitglied eines externen Impfstoffbeirats der amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration gegenüber der Washington Post. Das Risiko von Nebenwirkungen sei gering.

Nach bisherigem Wissensstand geht das Paul-Ehrlich-Institut bei den beobachteten Fällen allergischer Reaktionen nicht von klassischen IgE-vermittelten, sondern von pseudoallergischen Reaktionen aus. Von dieser spricht man, wenn es zwar zu Symptomen wie bei einer Allergie kommt, im Blut der Betroffenen jedoch keine Allergie-spezifischen Antikörper (IgE) nachgewiesen werden. Einige Lebensmittelzusatzstoffe wie Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Emulgatoren oder Antioxidantien rufen beispielsweise solch pseudoallergische Reaktionen hervor. Laut des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (AeDA) ist die Reaktion darauf jedoch sehr selten. Nur rund ein bis drei Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen.

Impfstoffbestandteile, von denen bekannt ist, dass sie allergische Reaktionen hervorrufen können, sind laut einer Stellungnahme verschiedener allergologischer Gesellschaften zum Beispiel ebenfalls Konservierungsmittel, Stabilisatoren und Hilfsstoffe neben der aktiven Komponente des Impfstoffes (dem eigentlichen Antigen), die die Immunantwort auslösen. Daneben können zudem Reste von tierischen Proteinen und antimikrobielle Wirkstoffe allergische Reaktionen auf verschiedene Impfstoffe – also nicht nur auf die RNA-Impfstoffe gegen Covid-19 – hervorrufen. Zu den einzelnen Impfstoffbestandteilen, die mit der Verursachung von Impfstoff-Anaphylaxie in Verbindung gebracht werden, gehören Hühnereiprotein, Gelatine, Kuhmilchproteine und andere Zusatzstoffe und Spurenverbindungen, die beim Herstellungsprozess zurückbleiben, zudem auch Latex-Bestandteile aus den Verschlussstopfen bei Mehrfach-Impfstoffampullen.

Grundsätzlich gilt: Nicht jeder Tierhaar- oder Heuschnupfenallergiker muss sich Sorgen machen. Ein besonders Risiko für allergische Schockreaktionen hätten laut Klimek vor allem Menschen, die unter mehreren Allergien leiden, die auf Medikamente, Infusionsmittel oder Narkosemittel allergisch reagieren oder in der Vergangenheit bereits einen anaphylaktischen Schock erlitten haben. So zeigt sich auch in den vom PEI erhobenen Daten: Drei der betroffenen Personen litten unter verschiedenen Medikamentenallergien.

Statt sich aus Angst nicht impfen zu lassen, rät Klimek der Risikogruppe, sich in einem allergologischen Zentrum auf die wesentlichen Inhaltsstoffe der bereits zugelassenen Impfstoffe testen zu lassen und so sein persönliches Risiko auszuschließen, sagt Klimek. Für den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca sei die Testung komplizierter, doch werde auch daran bereits gearbeitet.