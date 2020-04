Feriensaison im Sommer : Österreich bereit für Gespräche über Grenzöffnung für Urlauber

Wien Die österreichische Regierung ist grundsätzlich bereit, eine Öffnung der Grenzen für Sommerurlauber aus Deutschland zu erwägen. Die Deutschen stellen in Österreich die wichtigste Gruppe unter den Touristen.

„Dazu wird es sicherlich Gespräche geben, aber das auch Schritt für Schritt“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Montag in Wien. Fortschritte im Tourismus hingen natürlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland und Österreich ab. Wann genau ein solcher Schritt umgesetzt werden könne, sei noch unklar.