Umfrageergebnisse des ZDF-Politbarometers : Mehr als ein Drittel der Deutschen will auf Sommerurlaub verzichten

Wenn Urlaub, dann in Deutschland – das geht aus den Umfrageergebnissen hervor: Etwas weniger als ein Drittel (31 Prozent) will den in diesem Jahr in Deutschland verbringen. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Das ZDF-Politbarometer hat Deutsche in einer Umfrage zum Sommerurlaub 2020 befragt: Nur gut jeder Zehnte plant diesen im europäischen Ausland. 18 von 100 Menschen sind noch unentschieden.

Nach den am Freitag veröffentlichten Zahlen gaben 37 Prozent der Befragten an, keinen Urlaub zu machen. Etwas weniger als ein Drittel (31 Prozent) möchte in den Urlaub fahren, will den in diesem Jahr aber in Deutschland verbringen.