Kommentar zu Bayerns Maskenpflicht : Söders Masken-Aktivismus

Düsseldorf Eine FFP2-Pflicht darf nur kommen, wenn es genug günstige Masken für alle gibt. Die verschärfte Pflicht für Nahverkehr und Handel in Bayern zeigt, dass auch Markus Söder den Entwicklungen nur hinterläuft. Gleiches gilt für die Schulpolitik.

Eine solche Pflicht bundesweit wäre machbar, wenn es ausreichend gute FFP2-Masken für 80 Millionen Menschen gibt. Davon kann derzeit aber noch keine Rede sein, wie der holprige Start der Maskenverteilung an Risikopatienten zeigt. Erst recht darf die Tragepflicht für Privatverbraucher nicht dazu führen, dass die Masken für medizinisches oder Altenpflege-Personal knapp werden. Hinzu kommen soziale Fragen: Im Vergleich zu Alltagsmasken sind die FFP2-Masken teuer und könnten bei einer allgemeinen Tragepflicht für Bedürftige zum Problem werden. Soll hier eine neue Sozialbürokratie aufgebaut werden? Und wieso entdeckt die Politik eigentlich erst jetzt, dass der öffentliche Nahverkehr ein Problem für die Übertragung ist? Die Schulbusse waren schon Wochen vor Weihnachten voll.

Letztlich ist die Maskenpflicht ein typisches Beispiel für den Aktivismus von Markus Söder , der vorgibt, seinen Ministerpräsidenten-Kollegen stets eine Nasenlänge voraus zu sein. Tatsächlich aber hat seine Regierung wie andere auch den Sommer vergeudet. Das gilt für die Beschaffung von Masken ebenso wie für die Bestellung von Impfstoffen, für die Teststrategie und die Schulpolitik. Warum haben die EU-Staaten nicht (wie die USA) bereits im Sommer Impfstoff bestellt – und zwar bei allen aussichtsreichen Herstellern jeweils genug? Am Geld kann es nicht liegen. Warum wird, seit die britische Mutation bekannt ist, bei Erkrankten nicht konsequenter untersucht, um welchen Virenstamm es sich handelt? Warum sind die Schulen nicht besser auf den Winter vorbereitet worden?

Beim Distanzlernen steht Bayern, das sich gerne für sein Bildungssystem rühmt, nicht besser da als andere. Auch hier lässt ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie die Digitalisierung der Schulen immer noch zu wünschen übrig. So hat sich Söders Bildungsminister Michael Piazolo gerade mit der Bitte zum Gespött gemacht, dass sich Bayerns Schüler nach den Weihnachtsferien nicht alle gleichzeitig in die Lernplattform einloggen sollen, damit diese nicht in die Knie geht.