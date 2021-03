Auch für Schüler : Söder will mit gezielten Impfungen mehr Mobilität ermöglichen

Berlin Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sperrt sich gegen weitere Öffnungen in der Corona-Krise. Gleihchzeitig will er gezielter impfen lassen – etwa auch Schüler ab 16 Jahren.

Neben „dem Schutz vor Mortalität“ müsse auch der „Gewinn an Mobilität als weiteres Impfziel“ definiert werden, sagte Söder der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Samstag. Er verwies auf den Beschluss des Impfgipfels vom Vortag, demzufolge in den Grenzregionen zu den Hotspots in Tschechien „unabhängig von der starren Priorität“ geimpft werden könne, was vor allem Pendler und andere Arbeitnehmer begünstige.