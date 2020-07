Bayerns Ministerpräsident Söder : „Auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich deutlich gegen eine Lockerung oder Abschaffung der Maskenpflicht ausgesprochen. „Corona bleibt die dominante Konstante“, sagte Söder am Montag in München.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Festhalten an der Maskenpflicht im Freistaat bekräftigt. Bayern werde "auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen", sagte Söder am Montag in München. Sie sei "eines der ganz wenigen Instrumente" gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die CSU habe sich am Montagmorgen dazu "nochmal mit der CDU abgestimmt", sagte Söder. "Es gibt für uns keinen Anlass, das jetzt zu ändern", betonte der CSU-Vorsitzende. Es gebe "keine Alternative dazu, umsichtig zu sein". Auch Abstand halten sei weiter notwendig. Z

Mecklenburg-Vorpommern hatte am Wochenende angekündigt, die Maskenpflicht in Geschäften abschaffen zu wollen, auch Sachsen prüfte dies. Niedersachsen will nach den Sommerferien über ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beraten, im öffentlichen Personennahverkehr soll sie aber beibehalten werden.

Daher gebe es „überhaupt keinen Anlass nachzulassen“. Es gebe keine Alternative dazu, auch weiterhin umsichtig und vorsichtig zu sein: „Lebensfreude und Vernunft sind ein Brüderpaar.“ Eine Ende der Maskenpflicht wäre ein Fehler und ein falsches Signal an die Menschen, wenn man sich etwa anschaue, wie in England „die Pubs gestürmt“ wurden.

Söder sagte, es bleibe beim Dreiklang „Testen, Abstand halten, Maske tragen“. Durch umfangreiches Testen könnten Infektionsketten in einer Region schnell ermittelt und dann unterbrochen werden. Der CSU-Chef sagte, man halte an der bisherigen Strategie mindestens bis Herbst fest. Erst wenn man wisse, welche Auswirkungen die Sommerferien auf die Entwicklungen bei den Corona-Infektionszahlen haben, könne man sich mit weiteren Lockerungen beschäftigen.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert für ein Festhalten an der Maskenpflicht im Einzelhandel. Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie sei er „im Zweifel für die Vorsicht“, sagte er am Montag im Deutschlandfunk. Der mecklenburg-vorpommerische Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte angeregt, die Maskenpflicht im Einzelhandel Anfang August abzuschaffen. In seinem Bundesland gibt es im bundesweiten Vergleich derzeit sehr wenige Neuinfektionen.

(mja/epd/AFP)