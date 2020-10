Für Reisende aus Corona-Hotspots : Söder fordert möglichst einheitliche Quarantäne-Regeln der Länder

München Einige Städte, wie Hamm oder Remscheid haben sich zu Corona-Hotspots entwickelt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forder deshalb möglichst einheitliche Quarantäne-Regeln aller Bundesländer für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten.

Dazu werde es am Mittwoch eine Schalte der Chefs der Staatskanzleien der Länder geben, kündigte Söder am Dienstag vor einer Kabinettssitzung in München an. Dies werde Bayern abwarten. „Ich fände eine einheitliche Regelung in Deutschland sicherlich gut“, betonte Söder. Er verwies aber darauf, dass es in den bayerischen Corona-Regularien schon jetzt die Möglichkeit gäbe, ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots zu erlassen - „außer man testet sich frei“.