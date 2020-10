Weitere Gegenmaßnahmen : Söder erwägt zusätzlichen Corona-Grenzwert 100

München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zieht einen neuen Corona-Grenzwert mit zusätzlichen Beschränkungen in Betracht. Die Marke soll bei 100 Neuinfektonen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen liegen.

In einer CSU-Fraktionssitzung am Mittwoch nannte er nachInformationen der Deutschen Presse-Agentur einen neuen Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Man müsse bei diesem Wert beginnen, weitere Maßnahmen in Betracht zu ziehen, Richtlinien vorzugeben, sagte Söder nach Teilnehmerangaben. Details ließ er zunächst offen. Am Nachmittag will er eine Regierungserklärung im Landtag zur Corona-Krise abgeben.