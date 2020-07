Gesundheitsminister Spahn : So viele Infektionen wurden bisher über die Corona-Warn-App gemeldet

Berlin Nach gut zwei Wochen auf dem Markt sind über die Corona-Warn-App laut Gesundheitsminister Jens Spahn schon einige Virus-Erkrankungen darüber bekannt geworden. Mittlerweile ist die Zahl der App-Nutzer auch weiter gestiegen.

Die App kann inzwischen nicht nur von Menschen in Deutschland installiert werden, sondern ist auch in den Stores von Google und Apple in allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Großbritannien und Norwegen erhältlich. Dieses Angebot richtet sich an Touristen und Geschäftsreisende, die Deutschland besuchen, aber auch an Ausländer, die ständig oder befristet in Deutschland leben.