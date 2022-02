Für Kliniken und Heime - Übergangsfristen geplant : So soll die Impfpflicht ab 15. März laufen

Die Hausärzte impfen weiter. Foto: dpa/Jens Kalaene

Analyse Düsseldorf Die Gesundheitsminister halten an der Impfpflicht für Heime und Kliniken fest. Bei Personalmangel sollen Ungeimpfte für eine Übergangszeit weiterarbeiten. Gesetzliche und private Krankenversicherer wollen keine Impfpolizei sein.

Aller Kritik zum Trotz: Die Impfpflicht in Krankenhäusern und Heimen kommt. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder verständigt. Auch wenn noch viele Fragen offen seien, solle das Gesetz umgesetzt werden, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Es gebe große Einigkeit über ein gestuftes Verfahren ab Mitte März.

Für wen gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht? Sie gilt ab dem 15. März für Beschäftigte in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Reha-Kliniken, in Arzt- und Zahnarzt-Praxen sowie bei Rettungsdiensten, ambulanten Pflegediensten, für Hebammen, Physiotherapeuten und Masseure. So steht es in Paragraf 20a des Infektionsschutzgesetzes. Arbeitgeber dürfen ab dem 16. März Mitarbeiter nur neu einstellen, wenn diese einen Impf- oder Genesenen-Nachweis haben. Für Patienten und Pflegebedürftige gilt die Impfpflicht nicht, wie das Gesetz betont.

Info NRW schafft beim Impfen 80 Prozent Inzidenz Die Inzidenz in NRW sinkt auf 1480. Am höchsten ist sie in Solingen (2212), am niedrigsten in Mülheim (712). Impfung 80,0 Prozent der NRW-Bürger sind einmal geimpft. 58,1 Prozent geboostert. Das ist Platz 5 im Länder-Vergleich.

Was müssen Mitarbeiter tun? Sie müssen ihrem Arbeitgeber bis zum 15. März einen Impfnachweis vorlegen. Ein Genesenenachweis gilt in der begrenzten Zeit seiner Gültigkeit. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, muss dies mit einem ärztlichen Zeugnis belegen. Wer sich bald impfen lassen will und erst noch einen Impftermin hat, soll weiter arbeiten dürfen, betonte Grimm-Benne. Es solle auch unterschieden werden zwischen Arbeitnehmern, die direkt an Patienten arbeiten, und solchen, die andere Tätigkeiten ausüben. Details sind offen.

Wer kontrolliert das? Kliniken, Heime und Praxen müssen den Gesundheitsämtern die Mitarbeiter melden, die nicht geimpft sind und dies auch nicht planen. Es bleibt dabei: Die Gesundheitsämter müssen in jedem Einzelfall entscheiden, was die Konsequenzen sind, und den Mitarbeiter anhören. Laut Gesetz können sie ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot aussprechen. Auf dieser Basis kann der Arbeitgeber dann eine Kündigung aussprechen. „Widerspruch und Anfechtungsklage gegen ein vom Gesundheitsamt erteiltes Verbot haben keine aufschiebende Wirkung“, betont das Gesetz. Die Gesundheitsämter setzen darauf, dass sie erst nach der Omikronwelle prüfen müssen: „Eine längere Frist zur Durchsetzung könnte ein Weg sein, die Impfpflicht umzusetzen, ohne das System in der Pflege und im Gesundheitsamt zu überlasten“, erklärte der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Gibt es Ausnahmen? Kliniken und Heime fürchten, dass die Impfpflicht zu Kündigungswellen führt. Daher wollen die Minister nun Sonderlösungen zulassen: Wenn der Arbeitgeber oder das Gesundheitsamt die Gefährdung der Versorgung annimmt, soll es möglich sein, dass ein Ungeimpfter für eine Übergangszeit weiterbeschäftigt werden darf, sagte Grimm-Benne. Um eine Ansteckung zu vermeiden, soll sich der Mitarbeiter täglich testen lassen und unter Vollschutz arbeiten. Auch der Wechsel an eine andere Stelle sei möglich. „Das sind alles Einzelfallentscheidungen. Ein geordnetes Anhörungsverfahren gehört dazu“, sagte Grimm-Benne. Das brauche Zeit. Es gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Wie geht es weiter bei der allgemeinen Impfpflicht? Auch an der hält die Politik fest. Im Entwurf des Beschlussvorschlags für das Bund-Länder-Treffen heißt es: „Nur eine hohe Impfquote kann eine hohe Zahl an schweren Verläufen und die damit einhergehende Belastung des Gesundheitssystems verhindern. Vor diesem Hintergrund bekräftigen der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.“ Die Ampel-Parteien wollen die Bundestagsdebatte über die allgemeine Corona-Impfpflicht noch im März, voraussichtlich in der Sitzungswoche ab 14. März, beginnen. Möglichst bis Ostern soll der Bundestag über einen der vorliegenden Abstimmungsanträge entscheiden.

Wie wird die allgemeine Impflicht ausgestaltet? Bekannt sind zwei Gruppenanträge von Abgeordneten verschiedener Fraktionen: einer für eine Impfpflicht ab 18 Jahren und einer gegen eine allgemeine Impfpflicht, initiiert vom FDP-Vize-Chef Wolfgang Kubicki. In Vorbereitung ist ein weiterer Antrag, der eine Beratungspflicht vorsieht und - falls damit keine ausreichende Impfquote erreicht werden kann - eine befristete Impfpflicht ab 50 Jahren. Dieser Antrag wird federführend vom FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann vorbereitet. Die Unionsfraktion hat den Aufbau eines Impfregisters vorgeschlagen. Einen präventiven Impfpflichtbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt lehnt sie jedoch ab. Stattdessen spricht sie sich für einen „gestuften Impfmechanismus“ aus, den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Dieser könnte dann auch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für gefährdete Bevölkerungsgruppen. In der FDP wird damit gerechnet, dass sich eine namhafte Zahl von Unionsabgeordneten auch dem Ullmann-Antrag anschließen könnte. Für die Bundestagsentscheidung genügt die einfache Mehrheit.

Was kritisiert die Ampel am Vorgehen der Union? SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte unserer Redaktion, die Union gefährde mit ihrem Plan eines Impfvorsorgegesetzes statt einer Impfpflicht die wirtschaftliche Erholung, „welche durch die richtigen Öffnungsschritte, die die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz voraussichtlich beschließen wird, in vielen Bereichen möglich wird“. Der Vorschlag der Union führe bei einer Umsetzung dazu, „dass im Herbst bei steigenden Zahlen erneut einschränkende Maßnahmen mit allen negativen Folgen für sämtliche Lebensbereiche nötig wären“, ergänzte Wiese. Daher sei eine Impfvorsorgeregelung ein „nicht durchdachter Schnellschuss, welcher zudem rechtlich auf tönernen Füßen steht“. Wiese betonte weiter: „Es wäre gut, diesen Vorschlag dringend zu überdenken und in einen vernünftigen Austausch einzutreten.“