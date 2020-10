Reaktionen aus der Wirtschaft : „Die Gastronomen verzweifeln“

Die Tische in der Düsseldorfer Innenstadt bleiben in den kommenden Wochen leer. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Nicht nur beim Branchenverband Dehoga ist die Sorge nach der Verkündigung der neuen Corona-Beschlüsse groß. Die Wirtschaft bangt vor den kommenden Wochen.

Die Verschärfung der Corona-Maßnahmen hat in der Wirtschaft Sorgen und Kritik ausgelöst. „Die Wirtschaft lässt sich nicht wie eine Lampe ein- und abschalten, ohne dass es zu Schäden kommt“, sagte Commerzbank -Chefvolkswirt Jörg Krämer. Das Wirtschaftswachstum dürfte im vierten Quartal zum Erliegen kommen.

Gastronomen und Geschäftspartner der Branche hatten schon vor dem Treffen von Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten einen Brandbrief an die Kanzlerin geschrieben – unterzeichnet unter anderem von renommierten Köchen wie Cornelia Poletto, Tim Raue und Tim Mälzer sowie von Metro-Chef Olaf Koch. Man befürchte, dass „härtere Regulierungen – bis hin zur Schließung – von Gastronomien nur dazu führen, dass soziale Kontakte in Privaträume verlagert werden“. Die Branche würde dadurch abermals massiv geschwächt, ohne dass das Ziel der Kontaktreduzierung erreicht würde, argumentieren die mehr als 80 Unterzeichner. Private Haushalte seien die größte Quelle von Infektionen, dort könne nur eingeschränkt kontrolliert werden. Dagegen gehe die große Mehrheit von Gastronomen „mit hohem Verantwortungsbewusstsein mit den Vorgaben um“. Die Gastronomie sei kein Infektionstreiber. Laut dem Branchenverband Dehoga NRW hätten Gaststätten und Restaurants zudem Millionen Euro in Plexiglaswände, Filteranlagen und Heizanlagen für die Außengastronomie gesteckt. „Die Inhaber verzweifeln wegen dieser Entscheidungen“, sagte ein Sprecher.