Statistiken : So laufen die Covid-19-Impfungen in Deutschland

So laufen die Covid-19-Impfungen in Deutschland

Interaktiv Düsseldorf Die ersten Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech sind bundesweit angelaufen. Hier finden Sie alle neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über die Impfstatistiken in Deutschland.

Bundesweit ist am Wochenende der Startschuss für die Corona-Impfungen gefallen. Vor allem Gefährdete mit hohem Alter und Mitarbeiter in medizinischer Versorgung und Pflege gehörten zu den ersten. Mobile Impfteams suchten allein in NRW 80 Einrichtungen auf und impften dort 9500 Bewohner und Mitarbeiter. Eine Impfquote, also den Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung, nennt das RKI zunächst nicht. Dazu sei die Zahl der Geimpften derzeit noch zu gering.