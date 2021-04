Sonderaktion Astrazeneca : So geht es ab Samstag zum Impftermin

Astrazeneca-Impfstoff. Foto: dpa/Jens Büttner

Ab Samstag können NRW-Bürger ab 60 einen Astrazeneca-Termin vereinbaren. Dafür stehen aber nur 450.000 Dosen zur Verfügung. Ab Dienstag werden dann Biontech-Termine für 79-Jährige vergeben. Und wie geht es mit Astrazeneca weiter?

Am Samstag geht es los: Dann können alle NRW-Bürger ab 60 Jahren einen Astrazeneca-Termin vereinbaren. „Insgesamt stehen 450.000 Termine für die Personengruppe 60 bis 79 Jahre zur Verfügung. Darin sind bereits die Impfdosen berücksichtigt, die der Bund dem Land für kommende Woche zugesagt hat“, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) erwarten einen Ansturm, da die Gruppe der Anspruchsberechtigten um ein Zehnfaches größer sei. Zudem bekommen nur die ersten Anrufer einen Termin im Rahmen dieser Astrazeneca-Sonderaktion. „Das Terminvergabefenster wird geschlossen, sobald alle 450.000 Impfdosen gebucht sind“, teilte das Ministerium weiter mit. Am Dienstag starte dann wie vorgesehen die normale Terminvergabe für die 79-Jährigen.

Was soll die Aktion? Bund und Länder haben in der vergangenen Woche die Gabe des britischen Impfstoffes an unter 60-Jährige gestoppt und waren damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission gefolgt. Diese hatte auf Thrombosefälle reagiert, zu denen es sehr vereinzelt bei der Impfung von Jüngeren gekommen war. Damit haben die Impfzentren nun Tausende Dosen von Astrazeneca auf Lager.

Wie kommen die über 60-Jährigen an einen Termin? Sie können ab Samstag einen Termin über das KV-System vereinbaren: Online unter www.coronaimpfung.nrw/patienten (Nordrhein) und www.116117.de (Westfalen-Lippe). Oder telefonisch unter 0800-116117-01 (Nordrhein) und 0800-116117-02 (Westfalen-Lippe). Die Hotline ist laut Ministerium an allen Ostertagen zwischen 8 und 22 Uhr besetzt, laut KV Nordrhein bis 20 Uhr. Die Anrufer werden aber viel Geduld brauchen. Schon bei der Terminvergabe an die über 80-Jährigen Anfang März waren Internetseite und Hotline zeitweilig zusammengebrochen. Anrufer sollten die Krankenversicherungs-Nummer parat haben.

Wann beginnen die Astrazeneca-Impfungen? „Die Impftermine werden voraussichtlich etwa innerhalb der kommenden zwei Wochen stattfinden“, teilte die KV Nordrhein mit. Die Impfzentren wollen ab Ostersonntag Astrazeneca an die Älteren verimpfen.

Was gilt für über 70-Jährige? Unabhängig von der Astrazeneca-Sonderaktion beginnen nach Ostern die Impfungen der über 70-Jährigen mit Biontech. „Die Terminvergabe für die 79-Jährigen bleibt von den Änderungen bei Astrazeneca unberührt. Sie startet wie geplant am Dienstag, 6. April, um 8 Uhr“, erklärte die KV Nordrhein. Dann werden im KV-Buchungssystem zunächst Termine für die 79-Jährigen freigeschaltet. Sie können sich und ihren Lebenspartner anmelden. Die nächsten Jahrgänge folgen später, das Ministerium wird sich zu den Daten noch äußern. Die über 70-Jährigen können sich ab Samstag aber eben auch um einen Astrazeneca-Termin bemühen: „Es dürfen alle über 60 anrufen, die sich mit Astrazeneca impfen lassen wollen“, stellte das Ministerium klar.

Was ist eigentlich mit jüngeren Partnern der über 80-Jährigen? Die Partner der über 70-Jährigen können mitgeimpft werden, egal wie alt sie sind. Das war für jüngere Partner der über 80-Jährigen zunächst nicht möglich. Nun ändert das Ministerium das Vorgehen: „Über 80-Jährige, deren Termin noch aussteht, können mit ihrem Impfzentrum Kontakt aufnehmen und ihren Partner mit anmelden, unabhängig vom Alter des Partners“, erklärte der Sprecher. Bei über 80-Jährigen, die bereits geimpft wurden, sei eine Impfung der Partner nachträglich leider nicht möglich.

Was wird aus der Zweitimpfung für unter 60-Jährige, die als erstes Astrazeneca erhalten haben? Dazu gehören zum Beispiel viele Erzieher, Lehrer und Rettungskräfte. Sie sollen für die zweite Impfung nun einen mRNA-Impfstoff erhalten, wie die Ständige Impfkommission (Stiko) am Freitag empfahl. Derzeit sind in Deutschland zwei auf Botenstoff (mRNA) beruhende Vakzine zugelassen: die von Biontech und Moderna. Im Juni könnte mit Curevac der dritte mRNA-Hersteller liefern. Da die Termine für die Zweitimpfung bereits vereinbart sind, müssen die Impfzentren entsprechend viel mRNA-Impfstoffe erhalten oder die Termine verschieben. Am Mittwoch will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich mit seinen Länderkollegen dazu besprechen.

Kann man nach einer Dosis Astrazeneca auf die zweite Dosis verzichten? Besser nicht. Die Stiko betont noch einmal, wie wichtig die zweite Dosis ist: „Der von einer einmaligen Astrazeneca-Impfung ausgelöste Schutz beginnt nach zwölf Wochen abzunehmen.“ Allein in Nordrhein-Westfalen haben inzwischen 649.000 Bürger eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten, davon aber nur 944 zwei Dosen.