Werden die Skilifte still stehen? : NRW prüft Aussetzung des Ski-Tourismus im Sauerland

Szenen wie diese in Winterberg wird es in diesen Weihnachtsferien vielleicht nicht geben. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Sonntag deutlich gemacht, dass das Land in diesen Tagen prüft, den Ski-Tourismus im Sauerland in den Winterferien auszusetzen. Man wolle auf die Betreiber der Skilifte zugehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Ski-Tourismus im Sauerland wird möglicherweise ebenfalls in den Weihnachtsferien ausgesetzt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Sonntag im Deutschlandfunk, dass man dies zurzeit prüfe. Man wolle auf die Betreiber in den dortigen Ski-Gebieten zugehen und „da auch vorbildlich handeln“.

Italien und Frankreich handelten seiner Ansicht nach vorbildlich, so Laschet. Beide Länder haben angekündigt, die Ski-Pisten beziehungsweise Lifte zu schließen. Wenn Österreich sich dem Aussetzen des Ski-Tourismus verweigere, werde das niemand unterbinden können, sagte Laschet.

(th/dpa)