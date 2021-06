Bei Inzidenz unter 35 : Singen in Gottesdiensten in NRW wieder möglich

Düsseldorf In Gemeinden, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt, darf wieder gesungen werden. Dies gilt nicht nur für Chöre, sondern auch für die wöchentliche Zusammenkunft im Gotteshaus. Aber nur unter vergleichsweise strengen Auflagen.

Angesichts der sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen darf in Gottesdiensten in Nordrhein-Westfalen unter bestimmten Bedingungen wieder gesungen werden. Nach der aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes ist das Singen in geschlossenen Räumen ab sofort erlaubt, wenn die Inzidenzstufe 1 erreicht ist und Zahl der Neuinfektionen eine Woche lang konstant bei unter 35 Fällen pro 100.000 Menschen bleibt, erklärte die westfälische Kirche am Samstag in Bielefeld. Im Gebiet der Lippischen Landeskirche soll die Lockerung laut Landessuperintendent Dietmar Arends am Sonntag in Kraft treten. Auch die rheinische Kirche habe die Gemeinden informiert, sagte Sprecher Jens Peter Iven. Es gebe „eine große Sehnsucht“, in den Gottesdiensten wieder zu singen.