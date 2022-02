Mehr Umsatz : Siemens Healthineers erhöht Prognose wegen hoher Schnelltest-Nachfrage

Erlangen In Erlangen war man eigentlich von schlechteren Zahlen ausgegangen. Beim dortigen Siemenskonzern rechnete man mit einem Rückgang der Testnachfrage. Diese Prognose bestätigt sich nach Unternehmensangaben offenbar nicht. Stattdessen läuft es deutlich besser.

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erhöht nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22. So sei die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19 in Europa gestiegen, zudem seien diese auch in den USA zugelassen worden, begründete das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen den Schritt. Eigentlich hatte Healthineers damit gerechnet, dass das Geschäft mit den Schnelltests stärker abebben dürfte.