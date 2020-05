Zauber-Duo aus den USA : Trauer um Magier-Star Roy

Die US-Magier Roy Horn (r) und Siegfried Fischbacher (Archiv). Foto: dpa/Felix Hörhager

Düsseldorf Der weltberühmte Zauberkünstler Roy Horn starb an einer Infektion mit dem Coronavirus. Für Wolfgang Sommer, den ehemaligen Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland, gibt es kein vergleichbares Magier-Duo wie „Siegfried und Roy“.

Der Tod von Roy Horn, bekannt aus der „Siegfried & Roy“- Zaubershow, erfüllte Menschen in aller Welt mit Trauer. Wolfang Sommer, der rund 20 Jahre Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland war – eine der größten Vereinigungen von Zauberkünstlern in Europa – kannte die deutsch-amerikanischen Zauberkünstler Siegfried Fischbacher und Roy Uwe Ludwig Horn sehr gut. „Sie haben erreicht, dass die Zauberkunst international auf ein höheres Level gehoben wurde“, sagt Sommer. Dadurch das die beiden Künstler Mitglieder des Magischen Zirkels von Deutschland waren, blieben sie im ständigen Kontakt. Daraus habe sich eine Freundschaft entwickelt. Für Sommer waren sie „sehr nette und sympathische Leute, die auch mit ihrer Heimat in Deutschland verbunden waren“. Mehrmals habe Sommer, der selbst Zauberer ist und auch im Jahr 2002 die Zauberschule in Düsseldorf gegründet hat, die Magier in Las Vegas besucht.

Siegfried und Roy waren nicht nur für ihre Zaubertricks bekannt, sondern insbesondere auch für ihre Auftritte mit ihren weißen Tigern und Löwen, dass ihnen letztendlich zum Verhängnis wurde. An Roys 59. Geburtstag, dem 3. Oktober im Jahr 2003, kommt es zu einem schweren Unfall. Einer der Tiger greift ihn an und verletzt den in Nordeham bei Bremen geborenen Dompteur und Magier lebensgefährlich. Seither hat Roy Horn sich trotz vieler Operationen nie mehr vollständig erholen können. Er blieb halbseitig gelähmt.

Auch wenn die Bühnenkarriere des legendären Duos vorbei war, gibt es für Sommer kein vergleichbar ähnliches Zauberpaar, dass sie jemals ersetzten könnte. „Es gibt zwar viele talentierte Zauberkünstler wie David Copperfield, Hans Klok oder die Ehrlich Brothers, doch die beiden sind einzigartig und etwas ganz Besonderes“, sagt Sommer. Der Verein Magisches Zirkel von Deutschland habe sie deshalb auch mit mehreren Ehrungen ausgezeichnet. Denn sie waren nicht nur die ersten, wie Sommer sagt, sondern auch diejenigen, die die Grundlage für alle anderen Künstler geschaffen haben. Zudem sei die Zauberkunst durch sie erst weltweit bekannt geworden: „Sie haben es geschafft, dass die Zauberkunst mehr Akzeptanz erhielt und haben damit großen Hallen füllen können – das ist einmalig“.