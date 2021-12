Leseraktion : Was Sie schon immer zum Impfen fragen wollten

Düsseldorf Viele Menschen sind durchaus impfwillig, verspüren aber Unsicherheit, wenn es an die Details geht. Sechs Ärzte aus unserer Region klären auf. Sie können uns Ihre Fragen bis zum 4. Januar schicken.

Bis Ende Januar soll in Deutschland bei den Erstimpfungen laut den Plänen der Bundesregierung eine Quote von 80 Prozent erreicht werden. Derzeit sind 61,4 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, was 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Für das Ziel müssten rund fünf Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung bekommen.

Die Experten sind: Christoph Dahlmanns, Facharzt für Innere Medizin in Mönchengladbach; Dirk Graf, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Infektiologie am Rheinland-Klinikum in Grevenbroich; Melanie Friese, Fachärztin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin in Bornheim; Michael Pelzer, Facharzt für Allgemeinmedizin in Kleve; Bernd Randerath, Facharzt für Allgemeinmedizin in Mönchengladbach; Jörg Timm, Professor für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf.