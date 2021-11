Vergleich der Vakzine : Impfschutz lässt unterschiedlich schnell nach

Die schwedische Studie zeigt erneut, dass vulnerable Gruppe besonders schnell auf den Booster angewiesen sind. Foto: dpa/Sven Hoppe

Stockholm Bei Männern, gebrechlichen älteren Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen sinkt der Impfschutz besonders stark. Das zeigt eine neue schwedische Studie. Doch die einzelnen Impfstoffe unterscheiden sich.

Nachrichten aus Schweden las man in den vergangenen Monaten immer mit größter Neugier. Der viel zitierte „schwedische Sonderweg“ in der Corona-Pandemie wird von Experten ja sehr unterschiedlich bewertet. Doch nun kommt eine Studie aus Schweden, an der es dem ersten Augenschein nach kaum etwas zu rütteln gibt. Sie weist mit fast frostiger Eindeutigkeit nach, wie der Immunschutz nach einer Impfung nachlässt. Und er belegt, warum die Booster-Impfung so wichtig ist.

Ein Team um Peter Nordström von der Universität Umea hatte schwedische Daten von mehr als 800.000 Geimpften und ebenso vielen Ungeimpften ausgewertet und in „Lancet“ publiziert. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass der anfangs sehr gute Schutz vor symptomatischen Infektionen nach mehreren Monaten deutlich nachlässt. Beim Biontech/Pfizer-Impfstoff, den in Deutschland mit Abstand die meisten geimpften Menschen erhalten haben, ist er nach rund sieben Monaten demnach kaum noch gegeben. Bei der Studie handelt es sich um ein sogenanntes Preprint, das noch nicht von Fachleuten begutachtet und in einem Fachjournal erschienen ist. Die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna seien dabei aber noch deutlich besser als derjenige von Astrazeneca; eine relativ gute Wirkung habe indes die Kreuzimpfung von Astrazeneca und Biontech.

Mit Blick auf schwere Verläufe – also Klinikeinweisungen und Todesfälle – sinkt die Effektivität über alle Impfstoffe hinweg von anfangs 89 Prozent auf 42 Prozent nach sechs Monaten. Der Effekt sei besonders bei Männern, gebrechlichen älteren Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen zu beobachten. Den schwedischen Forschern zufolge untermauern ihre Ergebnisse die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen – insbesondere für Hochrisikogruppen.

Für Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, zeigt die Studie an sich nicht Neues. „Der Schutz vor Infektion lässt mit der Zeit nach. Der Schutz vor schwerer Erkrankung ist deutlich stabiler, lässt zwar auch etwas nach, aber nicht so stark.“ Die schwedische Untersuchung sei aber „in Bezug auf die Stärke des Abfalls sicherlich ein Extrembeispiel“. Zahlreiche andere Studien zeigten auch einen Rückgang der Wirksamkeit, aber einen nicht so starken. Die höheren Werte in der schwedischen Untersuchung könnten durch methodische Faktoren erklärt werden.