Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Impfung in der Schwangerschaft : Geimpfte Schwangere geben Antikörper an ihre Babys weiter

Eine Schwangere lässt sich impfen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/PhotobyTawat

Düsseldorf Eine Corona-Impfung in der Schwangerschaft schützt schwangere Frauen selbst und auch ihre Babys vor Sars-CoV-2, so das Ergebnis einer amerikanischen Studie. Nach der Geburt geben Frauen über die Muttermilch Antikörper an ihren Säugling weiter. Sollten sich Schwangere also impfen lassen?