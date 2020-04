Andrea Gerichhausen, Leiterin Geschwister-Scholl-Realschule Mönchengladbach

„Wir haben 78 Schüler in der Stufe 10, von denen sicher fast alle kommen. Die Klassen werden halbiert und separat unterrichtet. So sind höchstens 14 Schüler in einem Raum, die Tische stehen weit auseinander. Der Unterricht beginnt morgens versetzt zwischen 8 und 9.15 Uhr. Vier Stunden sind geplant, Mathe, Deutsch, Englisch und eine für die Klassenlehrer. Am Dienstag haben die Kollegen statt des geplanten Elternsprechtags alle Familien angerufen und informiert – und gefragt, wie es mit dem Homeschooling läuft. Bisher sind die Rückmeldungen sehr positiv. Ich freue mich, dass wieder Leben in die Schule kommt, aber der organisatorische Aufwand ist groß. Bei uns gibt es viele ältere Kollegen – nur 15 dürfen derzeit eingesetzt werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Unterricht gut gestemmt bekommen.“