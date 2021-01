Brief an Armin Laschet : Schulleitungsverband NRW fordert frühere Impfungen für Lehrer

Brief an Armin Laschet

Eine Lehrerin mit Mund- und Nasenschutz steht in einer Grundschule. (Archivfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Bevor es im neuen Jahr wieder mit dem Präsenzunterricht losgehen soll, setzt sich der Schulleitungsverband in Nordrhein-Westfalen für vorgezogene Impfungen für Lehrer ein.

Die Schulleitungsvereinigung NRW fordert, dass Lehrerinnen und Lehrer früher als derzeit vorgesehen geimpft werden. Medizinisches Personal und Pflegepersonal in Hotspots müssten sicherlich Vorrang haben, aber es könne auch nicht sein, dass Lehrerinnen und Lehrer irgendwann im Sommer dran kämen, sagte der Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung NRW, Harald Willert, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

In einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schrieb Willert: „Wer flächendeckenden Präsenzunterricht bei 200er Inzidenzwerten fordert, muss dafür sorgen, dass diejenigen, die diesen Unterricht erteilen, vorher geimpft wurden.“ Überall dort, wo die Impfungen nicht rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien ermöglicht werden könnten, müssten die Schulleiterinnen und Schulleiter selbstständig über die Organisation des Unterrichts ab 11. Januar entscheiden.