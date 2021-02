Kostenpflichtiger Inhalt: Wechselunterricht, Klausuren, Masken : Was Schüler, Lehrer und Eltern jetzt wissen müssen

Kinder sitzen mit einer Maske in einer Schulklasse. (Archiv) Foto: dpa/Matthias Balk

NRW will die Phase des reinen Distanzunterrichts am 22. Februar beenden. Die Änderungen sind viel umfassender als erwartet. Und ein Jahrgang kehrt nun doch nicht so bald in die Schule zurück.