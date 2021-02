Lernen in der Pandemie : Eltern und Lehrer streiten um karnevalsfreie Schultage in NRW

Eltern und Lehrer streiten um karnevalsfreie Schultage in NRW

Lernen in der Pandemie

Die Klassenzimmer leergefegt - so und ähnlich wird es in den NRW-Schulen wohl noch für einige Zeit aussehen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Die Planung vieler Schulen, trotz des schon wochenlang eingeschränkten Unterrichts demnächst rund um Rosenmontag schulfrei zu geben, hat Frust in der Elternschaft ausgelöst. Der Unmut in den Familien sei verständlich, viele Eltern hätten schon jetzt für die schulische Betreuung ihrer Kinder daheim einen Großteil ihres gesamten Jahresurlaub aufgebraucht, sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Schaar, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.