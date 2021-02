Schule in NRW : Keine blauen Briefe, aber Sitzenbleiben bleibt möglich

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Schüler in NRW müssen in diesem Jahr keine „blauen Briefe“ fürchten. Das kündigte NRW-Schulministerin Gebauer am Mittwoch an. Außerdem werden Schüler das Jahr freiwillig wiederholen können. Echtes Sitzenbleiben soll trotz der Pandemie möglich sein.

Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen am Ende dieses Corona-Schuljahres keine „blauen Briefe“ fürchten. Sie können eine Klasse auch freiwillig wiederholen, ohne dass das auf die maximal zugelassene Verweildauer an der Schule angerechnet wird, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch mitteilte. Anders als im vergangenen Schuljahr könnten Schüler aber trotzdem sitzenbleiben, betonte die Ministerin. Es werde am Ende des Schuljahres „Versetzungsentscheidungen“ geben. Es würden aber erweiterte Nachprüfungsmöglichkeiten geschaffen.

Die Maßnahmen sind im Bildungssicherungsgesetz 2021 enthalten, das vom Kabinett beschlossen wurde und nun in die Verbändeanhörung geht. Mit dem Gesetz sollen laut Gebauer „faire und gerechte Entscheidungen in Pandemie-Zeiten“ ermöglicht werden. Den Schülerinnen und Schülern sollten auch in diesem Jahr durch die Pandemie keine Nachteile für ihre Bildungs- und Berufswege entstehen.

(th/dpa)