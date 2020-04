Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in NRW : Berufskollegs warnen vor Überforderung

Eine Frau bereit in einer Aula Tische und Stühle für die bevorstehenden Abschlussprüfungen vor. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Krefeld Wenn am Donnerstag in NRW der Unterricht für ausgewählte Schüler wieder beginnt, werden an den Berufskollegs überproportional viele Schüler auf einmal anfangen. Mit dem Abstandhalten dürfte es schwierig werden.