Unterricht in Corona-Zeiten : Schul-Abschlussfeiern mit Eltern sind erlaubt

Düsseldorf Nächste Woche stehen in Nordrhein-Westfalen vor den Sommerferien viele Abschlussfeiern in Schulen an. Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat im Landtag klargestellt, dass es keinen Grund für eine Absage gibt.

Vor dem Hintergrund erneuter Schulschließungen verteidigte die Ministerin im Schulausschuss die Rückkehr der Grundschulen in den Vollbetrieb: „Kinder haben ein Recht auf Bildung.“ Sie bräuchten Struktur, Kontakt zu anderen Kindern und Zugang zu Hilfe. Kritik an der Mitteilung der Schulaufsicht an Schulleiter, sich in der Öffentlichkeit zu mäßigen, wies sie zurück: Dies sei Usus vor Wahlen; das Ministerium habe die Bezirksregierungen bereits am 1. April angewiesen. Diese hätten dann ihr übliches Prozedere in Gang gesetzt. SPD-Schulexperte Jochen Ott kritisierte: Die Ansage an die Schulleiter am Tag der Schulöffnungen sei falsch gewesen und zeige, wie unsensibel die Schulaufsicht mit den Schulleitern umgehe.