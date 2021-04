Sommerschule im Corona-Jahr : Schülervertreter fordern Unterricht in Ferien

Schülervertreter fordern Unterricht in Ferien

Auch 2020 gab es in NRW schon Sommerschulen, die Kinder in Geldern wurden von freiwilligen Lehrern unterrichtet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Berlin/Düsseldorf Die Bundesschülerkonferenz fordert ein bundesweites Angebot für Sommerschulen. Generalsekretär Dario Schramm hat auch schon eine Idee, wer den Unterricht gestalten soll. Er hofft auf eine Win-win-Situation.

Zum Ausgleich des massiven Unterrichtsausfalls im Zuge der Corona-Pandemie fordern Schülervertreter jetzt zusätzliche Lernangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. „Dieses Corona-Schuljahr ist so ungewöhnlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Chance haben muss, in einer Sommerschule Lerndefizite aufzuarbeiten“, sagte Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Dazu solle aber niemand gezwungen werden.