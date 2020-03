Note soll errechnet werden : Schüler starten Petition zur Absage aller Abiturprüfungen

Kann das Abitur dieses Jahr in gewohnter Form stattfinden? Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hamburg Zwei Hamburger Schüler haben angesichts der Corona-Pandemie eine Petition zur bundesweiten Absage der Abitur-Prüfungen gestartet. Stattdessen solle in diesem Jahr jede Schülerin und jeder Schüler ein sogenanntes Durchschnittsabitur erhalten.

So heißt es in der unter anderem an Kanzlerin Angela Merkel, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und zahlreiche Bildungsminister der Länder gerichteten Petition.