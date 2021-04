Ab kommender Woche : Schüler in NRW kehren im Wechselmodell in Klassenzimmer zurück

Schüler in NRW kehren im Wechselmodell in Klassenzimmer zurück

Düsseldorf Überraschung für die Eltern in NRW: Trotz steigender Corona-Infektionszahlen dürfen die Kinder ab kommender Woche wieder zurück in die Klassenzimmer - im Wechsel.

Die Schüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab Montag wieder zurück in die Klassenzimmer kehren dürfen - in einem Wechselmodell. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf am Mittwoch aus Koalitionskreisen.