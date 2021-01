Scholz zu Corona-Kosten : „Wir können das lange durchhalten“

Berlin Aus Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz kann sich Deutschland die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie finanziell leisten. Es gebe „keinen ganz kompletten Stillstand“, sagte Scholz.

„Wir können das lange durchhalten, wir haben Vorsorge getroffen“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“, nachdem Bund und Länder am Vorabend eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns beschlossen hatten. Es gebe „keinen ganz kompletten Stillstand“, in Fabriken und vielen Büros werde gearbeitet, sagte Scholz. Deutschland habe gut gewirtschaftet.