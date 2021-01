Neue Teststrategie : Schnelltests jetzt auch in Apotheken

Schnelltests jetzt auch in Apotheken

Corona-Schnelltests liefern in 15 Minuten Ergebnisse. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Im Rheinland testen immer mehr Apotheken die Privatverbraucher, auch in ländlichen Regionen. Nach der neuen Testverordnung dürfen Apotheken, Labore und Zahnärzte zudem künftig auch Einrichtungen testen. Streit gibt es noch um die Vergütung.

Die Bundesregierung will die Nutzung von Corona-Schnelltests ausbauen. Inzwischen dürfen Apotheken auch bei Privatkunden einen sogenannten PoC-Antigentest durchführen, der binnen 15 Minuten ein Ergebnis liefert. „Das hat der Gesetzgeber kurz vor dem Jahreswechsel klargestellt. Auch im Rheinland bieten immer mehr Apotheken diesen Service an, vor allem auch im ländlichen Raum, wo es weniger Testmöglichkeiten als in Großstädten gibt“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Diese Tests müssen die Verbraucher selbst zahlen.