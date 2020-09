PCR-Test von Bosch : Neuer Corona-Test liefert Ergebnis nach 39 Minuten

Frankfurt PCR-Tests gelten als „Goldstandard“ für den Nachweis einer Corona-Infektion - sie brauchen bislang aber Zeit. Das Verfahren hat der Technologiekonzern Bosch nun deutlich beschleunigt.

Der Technologiekonzern Bosch drückt mit einem neuen Corona-Schnelltest aufs Tempo. Das Ergebnis bei dem PCR-Test stehe nach 39 Minuten fest, teilte Bosch am Freitag mit. Dem Unternehmen zufolge ist es der schnellste Test dieser Art weltweit. Normalerweise brauchen PCR-Tests mehrere Stunden bis zu einem Resultat. Antigen-Tests gehen schneller, sind aber nicht so treffsicher wie PCR-Tests.

Vor allem für Reisende und in Pflegereinrichtungen sollen schnellere Tests für Entlastung sorgen. Fluggesellschaften wie die Lufthansa und Flughafenbetreiber setzen große Hoffnungen in Schnelltests, um das brach liegende Reisegeschäft anzukrubeln. An mehreren deutschen Flughäfen, darunter dem größten in Frankfurt, betreibt derzeit das Rostocker Biotechunternehmen Centogene Testcenter. Die Ergebnisse des Express-Tests stehen in der Regel innerhalb von sechs Stunden nach Probenentnahme zur Verfügung, dabei sind aber unter anderem die Registrierung, der Abstrich und etwaige Wartezeiten berücksichtigt. Vom reinen Proben-Eingang im Labor bis zum digitalen Befund dauert es im Schnellverfahren etwa 65 Minuten, wie eine Sprecherin erläuterte.