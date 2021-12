Schauspieler Hans Sigl : „Der ‚Bergdoktor’ würde rund um die Uhr impfen“

München In die ZDF-Serie wurde die Pandemie nicht eingebaut, dort gibt es kein Corona. In den sozialen Netzwerken macht sich Sigl jedoch für das Impfen stark. Dafür bekommt er teils Gegenwind – aber auch viel Zuspruch.

Der als ZDF-„Bergdoktor“ bekannte Schauspieler Hans Sigl macht sich in Zeiten von Corona für das Impfen stark und bekommt dafür viel Gegenwind in den sozialen Netzwerken. Impfgegner empörten sich, dass er als „Bergdoktor“ so nett sei und dann aber auf Facebook für das Impfen werbe, sagte Sigl der Deutschen Presse-Agentur. „So schnell kann es gehen, dass man erkennt, dass ein Schauspieler ein Schauspieler ist, und kein ‚Bergdoktor’.“ In die ZDF-Serie wurde die Pandemie nicht eingebaut, dort gibt es kein Corona. Aber, so sagte Sigl: „Der ‚Bergdoktor’ würde rund um die Uhr impfen.“