Kontakte, Feuerwerk, Ski-Lifte : Schärfere Corona-Maßnahmen bis zum 20. Dezember in NRW

Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen setzt die Vorgaben der Ministerpräsidentenkonferenz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie um. Ab dem 1. Dezember gelten schärfere Regeln bei sozialen Kontakten und eine erweiterte Maskenpflicht.

Nordrhein-Westfalen setzt die von der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin verabredeten schärferen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie „eins zu eins“ um. So sehe die von Dienstag bis zum 20. Dezember gültige Coronaschutzverordnung vor, dass im öffentlichen Raum nur maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten zusammentreffen dürfen, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet.

Auch für den Privatbereich werde eine Beachtung dieser Regel „dringend empfohlen“, betonte Laumann. Nach einer Sonderregelung dürften aber über Weihnachten und Silvester Familientreffen mit bis zu zehn Personen stattfinden (ohne Kinder bis einschließlich 14 Jahren). Feuerwerke auf belebten Plätzen wolle die Landesregierung jedoch nicht - die Kommunen müssten entsprechende Bereiche definieren, hieß es. Skilifte in Nordrhein-Westfalen bleiben zudem als Freizeiteinrichtungen weiter geschlossen.

Der Unterricht kann zudem in Nordrhein-Westfalen mitunter jetzt schon um 7 Uhr statt 7.30 Uhr beginnen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Montag ein größeres Zeitfenster für den Schulbeginn bekanntgegeben. Die Schulen und Schulträger wie die Kommunen haben damit mehr Spielraum, den Andrang bei der Anfahrt und damit das Infektionsrisiko zu senken. Der frühere Unterrichtsbeginn eigne sich eher für ältere Schüler und vor allem im Bereich der Beruflichen Bildung. Aber auch ein späterer Schulstart bis 9 statt 8.30 Uhr ist nun an den Schulen möglich.

Zu den Änderungen gegenüber der im November gültigen Verordnung zählte unter anderem auch, dass die Maskenpflicht nun nicht nur in Geschäften, sondern auch davor und auf den Parkplätzen der Läden gelte, erläuterte der Minister. Zudem dürften sich künftig weniger Menschen gleichzeitig in Geschäften aufhalten - bis zu einer Fläche von 800 Quadratmeter eine Person pro zehn Quadratmeter, darüber hinaus ein Kunde pro 20 Quadratmeter. In geschlossenen öffentlichen Räumen muss zudem künftig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn der 1,5-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann - auch am Arbeitsplatz.

Laumann äußerte die Hoffnung, dass Nordrhein-Westfalen in den kommenden Wochen mit der Sieben-Tages-Inzidenz „weiter nach unten“ komme. Diese liege derzeit bei 147,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, das seien etwa 30 weniger als Anfang November. Bei einer Inzidenz in Städten und Kreisen über 200 werde das Land mit den betroffenen Kommunen zusätzliche Maßnahmen erörtern. Dazu könnten etwa weitere Kontaktbeschränkungen, ein Verkaufsverbot für Alkohol oder ein Wechsel zwischen digitalem und Präsenzunterricht an bestimmten Schulen zählen, fügte der Minister hinzu.

Nach Angaben des Gesundheitsministers sind in NRW aktuell 67.600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 4.100 werden mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. Davon liegen 996 auf Intensivstationen, 628 werden künstlich beatmet. Das Gesundheitssystem sei in einer angespannten Lage, es gebe aber keine „Alarmstimmung“, sagte Laumann.

(chal/epd/dpa)