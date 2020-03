Keine Witze mehr : Sankt Corona in Österreich - ein Ort kämpft mit seinem Namen

Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie amüsierten sich die Bewohner der kleinen Gemeinde Sankt Corona in Österreich noch darüber, sich den Namen mit dem neuartigen Virus zu teilen - inzwischen fürchtet das Dorf jedoch um sein Tourismus-Marketing.

Bislang wird die in traditionelle Tracht gekleidete Ameise in Broschüren eingesetzt, die das eine Autostunde von Wien entfernte Dorf als Ausflugsziel bewerben. Seit 2014 ist in dem knapp 400 Einwohner zählenden Ort am Fuße des Kampstein viel Geld in den Ausbau der touristischen Infrastruktur geflossen. Vor allem im Sommer kommen viele Besucher zum Sommerrodeln, Fahrradfahren oder Wandern in den Ort auf 844 Metern Höhe.