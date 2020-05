Negativ Getestete separat untergebracht : 130 Infizierte im Flüchtlingsheim in Sankt Augustin

Sankt Augustin In einem Flüchtlingsheim in Sankt Augustin bei Bonn sind nach aktuellen Testergebnissen 130 Menschen mit Corona infiziert. Insgesamt werde die Einrichtung von 300 Menschen bewohnt, die alle getestet würden.

Quarantäne angeordnet : 100 Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin

Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus ist in Flüchtlingsheimen keine Seltenheit. Allein in Nordrhein-Westfalen waren bereits zwei Einrichtungen stärker betroffen. So wurden in Euskirchen mehr als 50 Personen positiv getestet, in Mettmann kam es in einem Flüchtlingsheim zu mehr als 30 Positivfällen.