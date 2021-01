Im Kampf gegen die Corona-Pandemie : Sachsen will Quarantäne-Verweigerer in Einrichtung unterbringen

Sachsen will Quarantäne-Verweigerer in Einrichtung unterbringen

Dresden Wer sich in Sachen gegen die gesetzlich aufgelegte Quarantäne weigert oder wiederholt dagegen verstößt, könnte künftig in einer gesonderten Einrichtung untergebracht werden. Der Betrieb soll kommende Woche starten.

Bisher seien noch keine Verweigerer bekannt, die per Gerichtsbeschluss abgesondert werden müssen, lässt das sächsische Innenministerium am Freitag verlauten. Und dennoch soll in der kommenden Woche in Sachsen eine Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Betrieb nehmen. Die „Bild“-Zeitung hatte am Freitag von Plänen berichtet, einen „Knast für Quarantäne-Verweigerer“ auf dem Gelände der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge einzurichten. Das Innenministerium bestätigte das jetzt.