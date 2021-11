Clubs, Bars und Weihnachtsmärkte geschlossen : Sachsen beschließt nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte in Hotspots

: Absperrband flattert vor einem Fahrgeschäft auf dem Weihnachtsmarkt in Chemnitz. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Dresden Aufgrund der rasant steigenden Corona-Fallzahlen will Sachsen weite Teile des öffentlichen Lebens einschränken. Das teilte die Landesregierung am Freitagabend mit. In besonders betroffenen Gebieten soll es sogar nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außer Bibliotheken müssen Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Bars, Clubs und Diskotheken bleiben zu. Weihnachtsmärkte wird es nicht geben, wie Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) am Freitagabend in Dresden sagte.

Für Ungeimpfte in den sächsischen Hotspots mit einer Inzidenz über tausend gilt ab Montag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

(felt/AFP)