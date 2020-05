Ein Beamter verletzt : Angriffe auf Polizisten bei Demo gegen Corona-Auflagen in Sachsen

Angriffe auf Polizisten bei Demo gegen Corona-Auflagen in Sachsen

Bereits vor einer Woche fand im sächsischen Pirna eine Demonstration gegen Corona-Beschränkungen statt. Am Mitwoch eskalierten die Proteste. Archivfoto. Foto: dpa/Robert Michael

Pirna Bei einer Demonstration im sächsischen Pirna gegen die Corona-Auflagen sind Polizisten angegriffen worden. Ein Beamter wurde bei der Konfrontation am Mittwochabend verletzt, wie die Polizei mitteilte. Acht Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Nach einer nicht genehmigten Corona-Demonstration im sächsischen Pirna, bei der ein Polizist verletzt wurde, dauern die Ermittlungen an. Am Mittwochabend hatten sich nach Angaben der Polizei etwa 200 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Dabei hätten 30 gewaltbereite Teilnehmer die Einsatzkräfte angegriffen, sagte ein Sprecher. Zu Art und Umständen der Verletzung machte er am Donnerstag keine weiteren Angaben.