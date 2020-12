Infektionszahlen : Sachsen äußert sich zu Berichten über Abriegelung von Corona-Hotspots

Behandlung auf der Covid-19-Station am Universitätsklinikum Leipzig (Archivfoto). Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Dresden Medienberichten zufolge prüft Sachsen drastischere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen. Regierungssprecher Schreiber zufolge gebe es dazu keine Beschlüsse - aber er spricht von einer angespannten Situation.

Erste Klinik wendet offenbar Triage an

Kostenpflichtiger Inhalt: Überlastung des Gesundheitssystems : Erste Klinik wendet offenbar Triage an

Sachsens Regierungssprecher Ralph Schreiber sagte zu diesen Berichten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend: „Die Situation ist angespannt, und viele Menschen machen sich große Sorgen. Es gibt aktuell keinen konkreten Beschluss für weitere Maßnahmen.“ Die Staatsregierung habe nichts entschieden, was ad hoc gelte und was die Menschen überfordere. Der Krisenstab arbeite mit Hochdruck daran, das Infektionsgeschehen einzudämmen. „Das beinhaltet natürlich auch Szenarien, welche Maßnahmen und Möglichkeiten es gibt, wenn es uns nicht gelingt, die Ausbreitung zu stoppen und die Zahlen weiter explodieren“, sagte er, ohne konkret zu werden.