1.000.048 gemeldete Fälle : Russland übersteigt Marke von einer Million Corona-Infektionen

Moskau Russland hat am Dienstag mit der gemeldeten Zahl von 1.000.048 Infektionen die Millionenmarke der bestätigten Corona-Fälle überschritten. Experten schätzen die Zahl noch höher ein.

Russland hat am Dienstag die Marke von einer Million bestätigten Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus überschritten. Mit einer gemeldeten Zahl von 1.000.048 Fällen liegt Russland weltweit nach den USA, Brasilien und Indien an vierter Stelle.

Die tatsächliche Zahl der Fälle liegt nach Einschätzung von Experten deutlich höher. Am Dienstag wurden offiziell 4729 Neuinfektionen verzeichnet. In der Mehrzahl der russischen Regionen wurden die meisten Ausgangsbeschränkungen inzwischen wieder aufgehoben.

Die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen in Russland liegt schon seit geraumer Zeit in der jetzigen Größenordnung. In Moskau, dem Corona-Hotspot in dem Riesenreich, hat sich die Zahl täglich erfasster Fälle zwischen 600 und 700 eingependelt. Im ganzen Land sind bislang offiziell knapp 17 300 Menschen gestorben. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig. Immer wieder gab es Berichte über geschönte Corona-Statistiken in Russland.