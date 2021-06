Corona-Vorschirft in Russland : Putin verteidigt verpflichtende Impfungen in einigen Regionen

Putin verteidigt verpflichtende Impfungen in einigen Regionen

Corona-Vorschirft in Russland

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat die zuletzt in einigen Regionen Russlands eingeführte Impfpflicht für Angestellte in bestimmten Branchen verteidigt. Zudem lüftete er das Geheimnis, mit welchem Impfstoff er sich selbst hat impfen lassen.

Er sei zuversichtlich, dass dadurch die jüngste Corona-Welle ausgebremst und ein landesweiter Lockdown verhindert werden könne, sagte Putin am Mittwoch in einer Fernsehsendung, in der er sich den Fragen von Bürgern stellte. Ein Lockdown würde bedeuten, dass ganze Unternehmen schließen und Menschen ihre Arbeit verlieren würden, warnte er.