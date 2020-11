„Querdenken“-Demo : Rund 20.000 Menschen in Leipzig erwartet

Rund 20.000 Menschen in Leipzig erwartet

Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona. Am Wochenende stehen mehrere Veranstaltungen an. Foto: dpa/Fabian Strauch

Leipzig Am Samstag finden in der sächsischen Großstadt mehrere Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen statt. Die Polizei bereitet sich auf einen „sehr intensiven Einsatz“ vor.

Rund 20 000 Menschen werden am Samstag in Leipzig zu einer Demonstration der Initiative „Querdenken“ gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen erwartet. Zahlreiche Gegendemonstrationen sind angemeldet. Insgesamt sind für den Tag in der sächsischen Großstadt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen angekündigt.