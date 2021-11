Neue Erkenntnisse vom Robert-Koch-Institut : Mehrere Bevölkerungsgruppen mit geringeren Impfquoten

Berlin Menschen im Alter von 30 bis 39 Jahren, Arbeitslose und Dorf-Bewohner sind nur drei der Gruppen, die seltener gegen das Corona-Virus geimpft sind. Das hat das Robert-Koch-Institut bei einer Umfrage herausgefunden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in einer Erhebung Bevölkerungsgruppen mit geschätzt geringerer Covid-19-Impfquote ausgemacht. Dazu zählen etwa Menschen im Alter von 30 bis 39 Jahren, Menschen in Kurzarbeit/Arbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund, Bewohner in Orten mit weniger als 20 000 Einwohnern sowie Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg. Das geht aus einem am Montag veröffentlichen RKI-Bericht hervor.