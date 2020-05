Maßnahme in der Corona-Krise : Robert-Koch-Institut hält Temperaturmessungen an Flughäfen für „ineffektiv“

Robert-Koch-Institut hält Temperaturmessungen an Flughäfen für „ineffektiv“

Maßnahme in der Corona-Krise

Mitarbeiter kontrollieren am Flughafen von Vilnius die Temperatur der Passagiere (Archiv). Foto: dpa/Mindaugas Kulbis

Berlin Das Robert Koch-Institut hat sich gegen Temperaturkontrollen an Flughäfen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Viele Infizierte würden damit nicht erkannt. Das RKI macht aber Alternativvorschläge.

„Insgesamt werden Entry- und Exit-Screening-Maßnahmen an Flughäfen mit Temperaturmessungen bei der Covid-19-Bewältigung in Deutschland für ineffektiv und der mögliche Mehrwert für vernachlässigbar eingeschätzt“, schreiben RKI-Experten in einem Bericht.